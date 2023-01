Introvertierte im Grossraumbüro: «Nach der Arbeit bin ich völlig erledigt und habe Kopfschmerzen»

Corona habe das noch verstärkt, weil viele Unternehmen in letzter Zeit wieder viel in Meetings vor Ort, Austausch-Treffen und Events investiert hätten, um die Kollaboration zu fördern.

Die Rückkehr aus dem Homeoffice ins Grossraumbüro war für viele eher introvertierte Menschen hart. «Die heutige Arbeitswelt ist in vielerlei Hinsicht auf eher extrovertierte Menschen ausgerichtet », sagt Organisationsentwicklerin Norina Peier. Corona habe das noch verstärkt , weil viele Unternehmen in letzter Zeit wieder viel in Meetings vor Ort, Austausch-Treffen und Events investiert hätten, um die Kollaboration zu fördern. Für Menschen, die sich bei Lärm weniger gut konzentrieren können, wird das zum Problem, wie Betroffene schildern.

Simone, 44: «Ich komme kaum zur Ruhe und schlafe schlecht»

Simone aus dem Kanton Zürich fällt es aufgrund des Lärms schwer, in einem Grossraumbüro zu arbeiten. «Es kostet mich so viel Energie, mich zu konzentrieren, dass ich weniger Energie für meine eigentliche Arbeit aufwenden kann und deswegen weniger effizient bin», erzählt sie. Ihre Arbeit und ihre Gesundheit litten stark darunter. Am Abend sei die 44-Jährige jeweils völlig erledigt und leide an Kopfschmerzen. «Es braucht dann extrem lange, bis ich wieder zur Ruhe komme und ich schlafe deswegen teils schlecht.»

Ihre Vorgesetzte habe Simone vergebens um mehr Zeit im Homeoffice gebeten. «Sie sagte mir, dass ich einfach damit leben muss.» Die 44-Jährige fühlt sich aufgrund ihrer Introvertiertheit benachteiligt. «Ich werde gezwungen, mich aufgrund meines Berufes so stark zu verändern, dass meine Gesundheit darunter leidet.»