Wegen dem Sturm vom 12. Juli müssen 20 weitere Bäume gefällt werden.

Nach dem Sturm vom 12. Juli haben laufende Baumkontrollen durch die Stadtgärtnerei ergeben, dass weitere 20 Bäume aufgrund von massiven Schäden an den Kronen oder aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen, erklärt das Bau- und Verkehrsdepartement in einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen. «Die Arbeiten werden am Freitag 28. und Montag 31. Juli im Kannenfeldpark, Schützenmattpark, Hafenareal und an der Westquaistrasse ausgeführt», so die Mitteilung weiter.