Super-G von Val d'Isère - Goggia ist absolut gnadenlos, Gisin mit Riesen-Bock kurz vor dem Ziel

Nach der Abfahrt in Val d'Isère folgte der Super-G. Corinne Suter wurde Sechste, Michelle Gisin patzte beim Sieg von Sofia Goggia. Lara Gut-Behrami hat derweil weiterhin milde Symptome, so Swiss-Ski.

Der Fehler von Michelle Gisin ist hier zu sehen. (Video: SRF)

Was war das für eine Enttäuschung am Samstag. In der Abfahrt von Val d'Isère konnte keine Schweizerin überzeugen, keine schaffte es aufs Podest. Nicht Michelle Gisin, nicht Corinne Suter. Und auch sonst keine. Am Sonntag im Super-G am gleichen Ort wollten es die Schweizer Ski-Stars besser machen. Das klappte nicht. Sofia Goggia gewann ihr 5. Saison-Rennen.

Jasmine Flury startete als erste Schweizerin, sie musste bereits als zweite Fahrerin ran. Im oberen Teil rutschte sie öfters weg, zeigte aber ansonsten eine saubere Fahrt. Vor allem in der Mitte kam sie gefühlvoll durch. Am Schluss klassierte sich die 28-Jährige auf Rang 27.

«Heute lief es definitiv besser»

Und Corinne Suter? Nach ihrem 6. Rang in der Abfahrt war sie sichtlich enttäuscht, umso mehr gab sie am Sonntag Gas. Und ihr Plan, er funktionierte. Zumindest sah es anfangs danach aus. Dank eines starken Finishs und einem sauberen Mittelteil durfte sie sich im Zielraum nämlich über Rang drei freuen. Sie lachte, als sie auf die Anzeige schaute.

Doch lange hielt sich die 27-Jährige nicht auf dem Podestplatz. Denn schnell machten ihr andere Fahrerinnen einen Strich durch die Rechnung. Als nämlich Elena Curtoni startete, war schnell klar: Suter wird vom Podest fliegen. Am Ende wurde es für die Schweizerin Platz 6.

«Heute liefs definitiv besser als gestern», meinte sie nach dem Rennen. «Ich nehme alles Schritt für Schritt. Heute war meine Körpersprache wieder besser. Ich konnte wieder besser selbst bestimmen, wo's lang geht, das war gestern noch nicht so gut.»

Gisin patzt kurz vor dem Ziel

Goggia fuhr derweil – wie immer in den letzten Rennen – in einer eigenen Liga. Da stellt sich die Frage: Wer soll diese Frau stoppen? Die Italienerin war fast eine Sekunde schneller Suter. Am meisten zittern musste Goggia nur bei Ragnhild Mowinckel. Die Norwegerin war nur 0,33 Sekunden langsamer als die Siegerin. Kein Wunder wurde sie am Schluss Zweite vor Elena Curtoni.

Bei Michelle Gisin (31.) sah es derweil lange Zeit nach einem Top-10-Platz aus. Doch vor kurz vor dem Ziel beging sie einen Riesen-Fehler! Nach einem Sprung kam sie völlig vom Kurs ab und konnte sich nur knapp im Rennen halten.

So geht es Gut-Behrami am Sonntag

Das Rennen von daheim geschaut, hat wohl der Schweizer Ski-Star Lara Gut-Behrami. Die 30-Jährige hat Corona, das gab Swiss-Ski am Freitag bekannt. Seither befindet sie sich daheim im italienischen Udine in einer zehntägigen Quarantäne. Am Freitag hiess es, dass es ihr relativ gut gehe. Und am Sonntag? Auf Anfrage von 20 Minuten teilt der Schweizerische Ski-Verband mit: «Es gibt nichts Neues zu sagen. Es geht ihr grundsätzlich gut. Sie hat nur milde Symptome und befindet sich in Isolation zu Hause.» (nih)

Alle Schweizerinnen im Überblick