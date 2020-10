Eine Kandidatin muss sich bereits in der ersten Folge verabschieden. Immerhin war sie kurz dabei – der gute Geschmack war nämlich wie gewohnt von Anfang an abwesend.

1 / 12 Folge 1: «Ich bin Alan und ich bin der neue Bachelor.» Wenn er nicht gerade bachelort, ist der 34-jährige Luzerner Versicherungs-Kundenberater, Zu-Latin-Music-Tänzer – und Ballermann. Früher war er im Schützenverein, jetzt geht er noch etwa zweimal im Monat Blei pumpen, wie Alan in einem Einspieler erzählt. «Das ist für mich überhaupt kein seltsames Hobby. Schiessen ist eine alte Tradition in der Schweiz. Das hat viel mit Selbstkontrolle zu tun und dabei fokussiere mich auf das wirklich Wichtige. Es ist wie Meditation.» Bestimmt. 3+ In einem nächsten Video – der Screenshot hier sieht heavy nach «Bravo»-Fotolovestory aus, nö? – lernen wir Alans Halbschwester Tanja (27) kennen, die in einem vom «Bachelor»-Format gewohnt ungekünstelten Gespräch meint: «Die Frauen müssen viel Geduld mit dir haben.» Er: «Wieso?» Sie: «Na, weil du so viel Temperament hast!» Das betont der neue Bätschi im Laufe des rund zweistündigen Staffel-Auftakts etwa 30’000-mal – ohne es auch nur einmal zu zeigen. Seriously, Alans monotone Art macht sogar Joel «Bachelor 2017» Herger (37) aka Mr. Robot Konkurrenz. 3+ Derweil rückt 3+ die Kandidatinnen gleich mal ins beste Licht: Nara (22, Bild), Dara (27) und Veronika (28) ziehen über einige ihrer Konkurrentinnen her und bodyshamen sie so heftig, dass diese Ausschnitte locker in der Mobbing-Aufklärungsarbeit verwendet werden könnten. Dabei führen sie «Argumente» ins Feld, die wir nicht mal dann einigermassen schlüssig finden würden, wenn wir jedesmal, wenn der Bachelor bislang erwähnt hat, dass er temperamentvoll ist, einen Schnaps gekippt hätten. 3+

Darum gehts Du hast die erste Folge der 2020er Staffel von «Der Bachelor» überstanden, gratuliere!

Hier kannst du nochmals alles Wichtige nachlesen, das beim Season-Auftakt passiert ist.

Oder du erlebst gerade alles zum ersten Mal, weil du dein Leben im Griff und am Montagabend dementsprechend etwas anderes gemacht hast, als angeblich ungeskriptete Reality-Shows zu schauen.

Aber no kink-shaming, wenn du solche Formate liebst, gell.

Wir haben schliesslich alle unsere Macken.

Das war noch witzig

Alles, was Neo-Bachelor Alan Wey über sich selbst sagt, ist ein einziges, unfreiwillig komisches Highlight. So erzählt er in die Kamera, warum er Single ist: «Ich habe einen speziellen Charakter. Ich bin nicht 08/15 und aus diesem Grund ist es nicht so einfach, die richtige Frau zu finden.» Ach, Alan, du armer, unvermittelbarer Sonderling.

Apropos Charakter: Der einzige Charakterzug des 34-jährigen Luzerners ist offenbar der Fakt, dass er Halb-Brasilianer ist – und das ist nicht mal ein Charakterzug. Jedenfalls erwähnt er es gefühlt alle 30 Sekunden unaufgefordert, gefolgt von passend klischierten, «typisch südländischen» Eigenschaften wie «leidenschaftlich» und «temperamentvoll».

Darum tanzt er ein einem Einspieler auch mit irgendeiner Frau in irgendeiner Bar zu Latin-Musik. Und sagt: «Das Tanzen liefert eine gute Vorstellung davon, wie das Vorspiel mit einer Frau werden könnte.» Cute. Und ein wenig creepy. Alan kann eben beides.

Das war richtig übel

Leider kann dieses Gleichgewicht schnell kippen, wie er im Dreier-Date mit Fabienne (22) und Francesca (22) beweist, als er den beiden erklärt: «Meine Mutter hat mich sehr altmodisch erzogen. Man muss eine Frau immer respektieren. Aber man muss auch ein Alphatier sein, das dich beschützen kann und dich auch ein wenig führt, aber mit Respekt, mit Stil.» Das waren glaubs etwa 20 Red Flags in gerade mal drei Sätzen.

Allerdings nicht für Francesca: «Der classic Gentleman. Schön.» So schön, dass sie das Picknick alleine mit Alan fortsetzen darf und dieser sie mit einer in Prosecco getränkten Erdbeere – «so eine erotische Frucht irgendwie», findet er – füttert. «Sie hat eine starke Farbe, passt zu dir». What?! Als Francesca zubeisst, sagt er leise: «Ganz langsam, schön langsam.»

Da du ob so viel unangenehmer Creepyness bereits in Embryohaltung weinend auf dem Boden liegst, schockt es dich auch nicht mehr, dass Alan danach ohne ein weiteres Wort zu verlieren direkt zum Zungentango ansetzt – und die Kamera erbarmungslos draufhält. «Wir haben uns an den Haaren gezogen und in die Lippe gebissen, es war sehr sexy», resümiert Francesca. Oh Gawd.

1 / 37 Klar, die Frauen werden im TV immer wieder angeschrieben, trotzdem wirst du dich spätestens drei Sekunden nach Verschwinden der Bauchbinde fragen: «Gopfertammi, welche war das jetzt schon wieder?!» Keine Bange, we got your back. Auf den nachfolgenden Slides findest du alle 17 Kandidatinnen der 2020er Staffel von «Der Bachelor» in alphabetischer Reihenfolge samt allen wichtigen und noch viel mehr komplett unwichtigen Informationen. 3+ Name: Adelita Alter: 34 Aus: Tessin Job: Immobilienbewirtschafterin 3+ Full Disclosure: Wir arbeiten hier mit kurzen Steckbriefen, die uns der TV-Sender 3+ zur Verfügung stellt, haben also nur selten mehr als diese Informationen. Bei Adelita steht, dass sie «auch mal die Peitsche knallen» lässt. Ist sie Löwendompteurin? Indiana-Jones-Cosplayerin? Freizeit-Domina? Wir wissen es leider nicht sicher. Aber, Stichwort Freizeit: Wenn sie in dieser nicht gerade peitscht, tippt sie an ihrem Liebesroman – hoffentlich mit dem unvergleichlichen Fabio auf dem Cover. 3+

Die musste gehen

Der grosse Vorteil davon, dass diesmal nur 17 Kandidatinnen dabei sind: In der ersten Folge müssen nicht gleich drei Frauen schon wieder ihre Koffer packen. Aber: Eine von ihnen muss trotzdem gehen – wieso sollten wir sonst wöchentlich einschalten? Wegen der hotten Erdbeer-Action etwa? Yeah, right.

Dank dieser übersteht Francesca die erste Nacht der Rosen mit Bravour und ihr gleich tun es 15 weitere Teilnehmerinnen. Nur eben die Stuttgarterin Isabel (27) nicht. Da sie in der Episode gefühlt nie gezeigt wurde, wusstest du eh nicht, wer sie ist, also easy, oder?

Noch dabei sind: Adelita, Angie, Anna, Amelia, Dara, Elena, Eva, Fabienne, Francesca, Julia, Nara, Samira, Sanja, Shanell, Veronika und Xenia.

Raus ist: Isabel.