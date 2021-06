EM 2021 - Nach der Freude über die Nati folgte die Schadenfreude über Deutschland

Deutsche enttäuschen : Nach der Freude über die Nati folgt die Schadenfreude über Deutschland

Die DFB-Elf scheidet im EM-Achtelfinal gegen England aus und viele Schweizer Fans freuen sich. Thomas Müller entschuldigt sich derweil für seine vergebene Chance.

Zuerst die immense Freude, gefolgt von der ach so süssen Schadenfreude: So könnte man die Gefühlslage wohl bei den meisten Schweizer Fans zusammenfassen. Nachdem die Nati am Montagabend mit dem historischen Sieg gegen Frankreich erstmals in einen EM-Viertelfinal (das Spiel gegen Spanien gibts am Freitag ab 21 Uhr live bei uns) eingezogen war, musste einen Tag später Deutschland die Segel streichen. Der viermalige Weltmeister unterlag England, musste die Heimreise antreten und verabschiedete gleichzeitig Trainer Jogi Löw.