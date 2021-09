Zurich Pride Podcast - «Nach der Geburt habe ich meinem Mann gesagt, dass ich lesbisch bin»

Die beiden Frauen treffen sich abends nach dem Fitness und ziehen durch die Bars. Maria flirtet immer intensiver. Was Fabienne noch nicht weiss: Maria hatte vorher schon Beziehungen zu Frauen.

Aus Freundschaft wird ein Flirt. Eines Abends kommt es nach ein paar Drinks in einer Bar zu einem Kuss. «Er war aufregend und romantisch. Der Kuss hat sich gut angefühlt», so Fabienne Trächslin zum «Zurich Pride Podcast» (auf Spotify und 20 Minuten Radio).