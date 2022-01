Gefängniskoch – «Nach der Haft haben sie meist ein paar Pfunde mehr auf den Rippen»

Zusammen ein Menü kreieren mit Menschen, denen schwerwiegende Delikte vorgeworfen werden? Für Meisterkoch Bruno Senn, Leiter Ökonomie und Produktion des Untersuchungsgefängnis Basel-Stadt im Waaghof, kein Problem. Vor über 25 Jahren zog es ihn vom Hilton in die Gefängnisküche, von der aus er bis zu 140 eingewiesene Personen täglich drei Mal verpflegt. Diese Menüs fertigt Senn aber meist nicht allein an, sondern mit Unterstützung von zwei weiteren Profiköchen und sechs Inhaftierten, die länger in der Anstalt bleiben müssen.

«Würde ich das tun, dann müsste ich auch ins Gefängnis»

Das hänge aber nicht mit dem Gerücht zusammen, dass Speisen in Gefängnissen mit Testosteronsenkern angereichert würden. «Mische ich etwas in das Essen, das da nicht hineingehört, dann müsste ich subito auch die Nächte hier verbringen», so Senn. Auch Alkohol ist im Waaghof strikt verboten, zum Kochen werde lediglich Wein benutzt, der als Geschmacksträger diene und dessen Alkohol nach dem Erhitzen «eh verdampft.» An Weihnachten konnten die Insassen also nicht anstossen, bekamen zum «Znacht» aber einen festlichen kalten Teller, der «etwas reichhaltiger als üblich» war. Am 25. und 26. Dezember gab es zum Mittagsmenü zusätzlich ein Dessert. Das werde sehr geschätzt. «Ansonsten – gute Küche wie jeden Tag», so Senn.