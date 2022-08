Nachbarschaft: «Nach der Halloweenparty wurden aus Nachbarn Freunde»

Die Distanzierten (47 Prozent)

Sie setzen auf Distanz. Sie halten ihre Privatsphäre hoch und wollen mit ihren Nachbarn so wenig wie möglich zu tun haben. Sie verhalten sich unauffällig, sind weder laut, noch halten sie sich lange in öffentlichen Räumen des Quartiers auf. Geteilt wird das Minimum. Brauchen sie etwas, dann helfen sie sich selber aus. Unabhängig zu sein und sich so zu nichts verpflichtet fühlen zu müssen, ist für die Distanzierten ein hohes Gut.