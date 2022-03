Reinach BL – Nach der Kollision suchte der Fuchs das Weite

Bei einer Kollision mit einem Fuchs ist am Mittwochabend in Reinach im Kanton Baselland eine 22-jährige Rollerfahrerin verletzt worden. Die junge Frau war um 22 Uhr von Therwil her auf der Birsigstrasse unterwegs in Richtung Reinach. Kurz vor Ortseinfahrt bemerkte sie einen Fuchs, welcher die Strasse von rechts nach links überqueren wollte, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag meldete. Als der Fuchs die kommende Rollerfahrerin bemerkte, rannte er zurück an den rechten Strassenrand.