Instagram und TikTok : Nach der Machtübernahme der Taliban fürchten Influencer um ihr Leben

Die Machtergreifung der Islamisten hat die Online-Welt in Afghanistan erschüttert. Prominente Influencer sind geflüchtet, andere sind untergetaucht.

Millionen junge Afghanen müssen nun aufpassen, was sie in den Sozialen Medien veröffentlichen.

Influencer leben seit der Machtübernahme in Afghanistan gefährlich.

Sadika Madadgars Auftritte in Onlinenetzwerken ähnelten denen anderer erfolgreicher junger Influencer. Sie trat in dem Gesangswettbewerb «Afghan Star» auf und gewann mit ihrer umwerfenden Stimme und ihrem bodenständigen Auftreten als Mädchen von nebenan eine grosse Anhängerschaft. Doch dann kehrten die radikalislamischen Taliban an die Macht zurück, und für die 22-Jährige und andere prominente Influencer änderte sich schlagartig das Leben.