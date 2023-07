Rheinfelden: Verfolgungsjagt mit der Polizei endet mit platten Reifen

Am Mittwochabend fiel einer Patrouille der Aargauer Kantonspolizei ein weisser Hyundai auf der A3 im Bözbergtunnel auf. «Weil er deutlich zu schnell fuhr, signalisierte die Patrouille, ihr zu folgen», wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schrieb. Der Lenker soll diese Aufforderung jedoch zunächst ignoriert haben, um dann plötzlich auf dem Pannenstreifen zu stoppen, danach gab er erneut Gas. Der Unbekannte flüchtete mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Basel und geriet ausser Sicht, so die Polizei weiter. «Über Funk wurden weitere Patrouillen der Kantonspolizei sowie des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit herangezogen», erklärt die Polizei.