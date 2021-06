Mama Rabiot teilt aus - Nach der Niederlage flogen bei den Franzosen die Fetzen auf der Tribüne

Nicht das erste Mal in den Schlagzeilen

Es ist nicht das erste Mal, dass Veronique Rabiot in den Schlagzeilen ist. Sie legte sich schon mit den Verantwortlichen von PSG an, als ihr Sohn noch dort spielte. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ihr 26-jähriger Sohn ein Jahrhunderttalent ist und teilte das auch der Clubführung von PSG mit. Auch daran, dass sich Rabiot 2018 weigerte, als Teil des erweiterten Kaders mit ins WM-Trainingslager der Franzosen zu fliegen, soll sie ihren Anteil gehabt haben. Anfang 2020 beschimpfte sie den französischen Verbandpräsidenten. Er soll Adrien Rabiot ein Versöhnungstreffen angeboten haben, was laut Veronique Rabiot eine Lüge sei. Trotz allem wurde der Juve-Spieler begnadigt und war Stammspieler an dieser EM. Das hält seine Mutter aber offenbar nicht davon ab, für einen weiteren Eklat zu sorgen.