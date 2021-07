Flug Stockholm – Zürich - «Nach der Verhaftung durch den Polizisten wurde ich ohnmächtig»

Sonntag, Flug LX251 von Stockholm nach Zürich: Laut Angaben der Kantonspolizei Zürich randaliert eine 28-jährige Passagierin, widersetzt sich den Anweisungen des Kabinenpersonals und geht es mehrfach tätlich an. Ein Kantonspolizist, der privat auf demselben Flug reiste, habe die Frau aus Sicherheitsgründen arretieren müssen , so die Kapo. Nach der Verhaftung habe sie zusätzlich noch eine Polizistin gebissen. Für ihr Verhalten wegen Widerhandlung gegen das Luftfahrtgesetz sowie wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte kassierte die Frau eine Anzeige.

«Frau stellte keine Gefahr dar»

Der zivile Polizist, ein rund 120-Kilo-Mann von kräftiger Postur, sei etwa doppelt so schwer gewesen wie die Frau, sagt Bieri. «Er ging mit übertriebener Härte vor, riss die Frau zu Boden und würgte sie.» Die Passagiere im Flugzeug hätten gehört, wie die Frau kaum mehr habe atmen können. «Viele haben laut gerufen, der Polizist solle sofort stoppen. Es hat sehr brutal ausgesehen.» Als Nächstes habe das Kabinenpersonal per Sprechanlage gefragt, ob ein Arzt an Bord sei. «Ich habe mir ziemlich Sorgen gemacht», sagt Bieri. Noch am Flughafen Zürich habe er als Augenzeuge bei der Kantonspolizei eine Aussage gemacht. «Daher wunderte ich mich sehr über die Medienmitteilung der Polizei, in welcher man die Frau schlecht hinstellt.»