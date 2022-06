Malin Gut: Nach Desaster-Jahr will «eines der grössten Talente» bei der EM durchstarten

1 / 3 Malin Gut möchte nach einer langen Verletzungspause nun wieder durchstarten. Urs Lindt/freshfocus Nati-Trainer Nils Nielsen lobt die 21-Jährige. Er sagt: «Sie ist eines der grössten Fussball-Talente in Europa.» Urs Lindt/freshfocus Ob sie bei der Europameisterschaft dabei ist, das ist noch nicht ganz sicher. Bei der EM in England im Juli trifft die Nati auf Portugal, Schweden und die Niederlande. Eine Hammer-Gruppe. Urs Lindt/freshfocus

«Wir glauben, Malin kann eine der besten defensiven Mittelfeldspielerinnen Europas werden. Oder gar weltweit.» Das sagte im Sommer 2020 der damalige Coach der Arsenal-Frauen, Joe Montemurro, über die junge Schweizerin, die kurz zuvor zu den Londonerinnen gewechselt war. Nati-Coach Nils Nielsen tönt vor der EM ganz ähnlich. «Sie ist eines der grössten Fussball-Talente in Europa», meint er gegenüber 20 Minuten. Und schwärmt weiter: «Sie hat grosses Talent: Sie antizipiert wie kaum eine andere. Man sieht nicht oft, dass eine junge Spielerin so gut im zentralen Mittelfeld spielt.»

Unfassbar viel Lob also für die 21-Jährige. Die Trainer sind überzeugt von der in Lenzburg geborene Gut. Dabei hat sie ein Horror-Jahr hinter sich. Und was für eines. Nach einer holprigen Saison bei Arsenal – sie hatte Heimweh und fand nicht sofort den Tritt in der Liga. Im Mai 2021 folgte der Schock: Sie riss sich das Kreuzband. Im Winter folgte der Wechsel zurück in die Schweiz zu den Grasshoppers. Ein Pflichtspiel hat sie nun seit über einem Jahr keines mehr bestritten.

To-Do-Listen halfen der Fussballerin

Gut durchlebte einige Tiefs. Gegenüber 20 Minuten sagt sie: «Es gibt wohl niemanden, der immer nur positiv denkt während einer so langen Verletzungszeit.» Sie habe schlechte Tage gehabt. «Tage, an denen ich absolut keine Lust hatte, zum tausendsten Mal in den Kraftraum zu gehen», so Gut, die die Reha in der Schweiz bestritt. Ein Glücksfall für sie. «An schlechten Tagen hat mir das sehr geholfen.» Und gab es noch etwas, das ihr half? Gut lacht und meint: «To-Do-Listen». Jeden Morgen habe sie sich aufgeschrieben, was sie zu tun hatte. «Und wenn ich irgendwann am Tag den Anschiss hatte, kreuzte ich all das durch, was ich schon geschafft hatte. Das war toll.»

Wenn Gut spricht, wirkt sie ruhig, bedächtig und ausgeglichen. Sie verstellt sich nicht. Gut ist auch nicht der Lautsprecher im Team, nicht die, die laut rumschreit oder einen Witz nach dem anderen raushaut. Einen grossen Stellenwert hat sie dennoch im Team. Als sie anfangs Juni in die Nati zurückkehrte, applaudierten ihr alle Mitspielerinnen und der Staff. Gut: «Das war ein sehr schönes Gefühl und das bedeutete mir extrem viel.»

Generell danke sie dem Schweizerischen Fussballbverband und dem Nati-Coach. Mit dem SFV und Nielsen stand sie während des Seuchenjahrs in Kontakt. Und so war Gut auch nicht überrascht, als das Aufgebot reinflatterte. «Natürlich ist es aber nicht selbstverständlich, dass ich nach meiner Saison im Kader bin – oder besser gesagt nach meiner Nicht-Saison», so die Fussballerin.

«Ein Talent muss sich immer auch beweisen»

Ob sie bei der Europameisterschaft dabei ist, das ist noch nicht ganz sicher. Bei der EM in England im Juli trifft die Nati auf Portugal, Schweden und die Niederlande. Eine Hammer-Gruppe. Sie selbst ist optimistisch, dass sie den Sprung in das definitive Kader schafft. Dieses gibt Nielsen am 21. Juni in Zürich bekannt. Gut sagt: «Ich habe realistische Chancen.» Sie erzählt, dass ihre Familie schon einmal Ferien in England gebucht habe. Dann lacht sie.

Man merkt: Gut ist einfach nur happy, wieder regelmässig auf dem Platz zu stehen, Spiele in Aussicht zu haben. Als sie sich das Kreuzband riss, distanzierte sie sich erstmals vom Fussball. Wollte mit dem Sport nichts zu tun haben. Sie lächelt und sagt: «Ich habe viel Gitarre gespielt – aber nicht sehr erfolgsversprechend.»