Kinostarts November 2021 – Nach diesem Animationsfilm willst du deine Familie anrufen

In einem deutschen Drama gehen zwei beste Freunde gemeinsam durchs Leben, bis einer bei einem Motorradunfall schwer verletzt wird.

Adoptiveltern geraten in eine schwierige Situation, als die angeblich leibliche Mutter Forderungen an sie stellt.

In einem Animationsfilm wird eine magische Familie in Kolumbien beleuchtet.

«Encanto»

«Ich glaube, die Leute wollen gerade etwas, das ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert», sagt Produzent Clark Spencer zu «Collider». Der Animationsstreifen «Encanto» soll Menschen in der Pandemie eine Freude machen .

Darum gehts: Die Madrigals leben in einem Mehrgenerationen-Haus im kolumbianischen Bergdorf Encanto . Das magische Haus hat jedem Familienmitglied ab dem fünften Lebensjahr eine Gabe verliehen .

Magische Gaben

Camilo kann beispielsweise sein Aussehen beliebig verändern, Julietas Mahlzeiten heilen Knochenbrüche, Antonio spricht mit Tieren und Louisa ist so stark, dass sie ganze Brücken von Hand versetzen kann. Nur bei der 15-jährigen Mirabel hat der Zauber nicht zugeschlagen, sie besitzt keine Gabe und fühlt sich weniger wert. Seit kurzem verfolgen sie Visionen, dass der Zauber des Hauses schwindet.

«Wir wollten die komplexe Dynamik in großen Familien feiern und versuchen zu verstehen, wie sie wirklich funktioniert», erklärt Regisseur Byron Howard bei «The Koalition».

Alvaro Soler spricht Camilo

Komponist Lin-Manuel Miranda h a t für den Film a cht Songs geschrieben und mit kolumbianischen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet. «Die Musik in diesem Film ist bemerkenswert – man wippt die ganze Zeit mit dem Fuss», sagt Produzent Clark Spencer zu «Collider».

Besonders spannend an der deutschen Fassung: Hier leiht Alvaro Soler dem Verwandlungskünstler Camilo seine Stimme.

«Stürm: Bis wir tot sind oder frei»

Die Achtzigerjahre in der Schweiz: Politische Unruhen wirbeln durch das Land, die Jugend macht sich für einen gesellschaftlichen Wandel stark. Mittendrin ist der sogenannte Ausbrecherkönig Walter Stürm. Er spezialisierte sich auf Einbrüche und das Knacken von Tresoren. Dafür landete er zwar immer wieder im Gefängnis, schaffte es allerdings meistens, durch filmreife Trickli auszubrechen. Regisseur Oliver Rihs bringt Stürms Geschichte auf die Leinwand, verkörpert wird er von Joel Basman.

Hug verbündet sich mit Stürm

Die zweite Hauptperson: Anwältin Barbara Hug (Marie Leuenberger), die ebenfalls Kritik an den Methoden des Staates übte und gegen das starre Justizsystem kämpfte.

In Stürm findet sie einen Verbündeten. Seine Bekanntheit soll dabei helfen, den Schweizer Strafvollzug umzugestalten. Stürms Eigensinnigkeit und Freiheitsliebe wird in der Zusammenarbeit allerdings schwierig, wie Hug lernen muss.