Noch nie war Selfcare so wichtig wie im vergangenen Jahr. Was b eim Runterkommen helfen kann, s ind Kerzen, egal ob mit oder ohne Geruch. Das ist wenig überraschend: Gemäss verschiedener Studien können Kerzen unsere Stimmung beeinflussen und dafür sorgen, dass wir entspannter, glücklicher oder sogar motivierter sind.

Laut Lee Chambers, Psychologe und Experte fürs Wohlfühlen, liegt das an der Beziehung, die die Nase zum Hirn hat: «Unsere Nase und unser Hirn sind eng verbunden, deswegen können bestimmte Gerüche unsere Stimmung verändern. Wir verbinden Gerüche mit Erlebnissen und Emotionen, die wir so wieder hervorrufen können.»

Bestimmte Gerüche für bestimmte Stimmungen

Es sind aber nicht nur Erinnerungen und die damit verbundenen Emotionen, die Gerüche beschwören können. Manche Duftnoten haben ebenfalls einen direkten Einfluss auf uns: So sollen laut Aromatherapie Zitrusnoten für mehr Energie sorgen, Blumendüfte fröhlicher machen und Lavendel entspannt.

Sojakerzen selber zu machen ist übrigens gar nicht so schwer. Eine Anleitung für DIY-Sojakerzen findest du zum Beispiel hier.

G erade Duftkerzen eignen sich deswegen besonders gut fürs Homeoffice: Kerzen, die nach Zitrusfrüchten oder Minze riechen, können bei der Konzentration helfen und produktiver machen. Am Feierabend oder nach einem speziell stressigen Tag kann eine Jasmin- oder Lavendelkerze für mehr Ruhe sorgen.

Kerzen selber machen steht bei Tiktok hoch im Kurs

Der Kerzentrend ist letztes Jahr auch auf die beliebte Videoapp Tik t ok übergeschwappt: Die unzähligen Videos mit dem Hashtag #candle oder #candles zählen zusammen über zwei Milliarden (!) Videoaufrufe. Auch bei Google wurde «Kerzen selber machen» in den vergangenen 12 Monaten vermehrt gesucht: Weltweit stiegen die Suchanfragen für DIY- Kerzen-Kits um 3’500 Prozent .

Am beliebtesten sind dabei Sojakerzen, die die Luft weniger verschmutzen als klassische Kerzen – und dabei erst noch länger brennen. Ausserdem Twist-Kerzen, die man ganz einfach selber machen kann: Einfach in warmes Wasser legen (nicht zu heiss) und dann vorsichtig biegen/drehen, sobald d as Wachs weich genug ist.