Valendas: Zur Bergung des Verletzten musste das Dach abgetrennt werden

In dieser Linkskurve kam das Auto von der Strasse ab.

Ein Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr, als ein deutscher Feriengast und seine Ehefrau von Valedas GR in Richtung Ilanz GR fuhren. In der ersten Linkskurve nach Valendas geriet der Personenwagen rechts über den Strassenrand hinaus und überschlug sich mehrmals über einen steilen Abhang hinunter. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, prallte er nach rund 50 Metern heftig mit einem Stall zusammen und kam auf den Rädern zum Stillstand.