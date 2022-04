Meghan Markle, Rihanna, Hailey Bieber: Die Parfüms der Stars

Ob Hailey Bieber, Rihanna, Meghan Markle oder Gigi Hadid – genau wie wir haben auch die Stars und Sternchen ihre Duft-Lieblinge. Welche das sind, ist manchmal gar nicht so leicht herauszufinden. Doch ab und an rutscht in einem Interview mal ein Detail durch. Wir haben für dich mal genau hingehört.

Hailey Bieber

Dafür allerdings, dass sie nicht gerade loyal ist: «Ich wechsle gerne zwischen zwei Parfüms hin und her, die ich regelmässig trage, da sie mich sonst schnell langweilen.» Was neben Arianas Kreationen noch in der Rotation ist? «Ex Nihilo ist ein anderer Brand, den ich liebe. Sie machen wunderbare, einzigartige Düfte». Kleine Notiz am Rande: Was Hailey beim Ariana-Parfüm spart, haut sie bei diesem Luxus-Duft doppelt wieder raus.