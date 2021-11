Loco Escrito vertraut nach Konzert-Rausschmiss Pietro Lombardi nicht mehr

Der Zürcher ist «darüber sehr enttäuscht», wie er in einem Instagram-Statement schreibt.

Nein, ich weiss noch immer nicht, wieso er das gemacht hat. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass er das Ganze familiärer gestalten wollte. Das kann ich verstehen, aber ich kann nicht tolerieren, dass man mir das w enige Wochen vor Tour-Start noch immer nicht offiziell mitteilt. Er hatte ja eineinhalb Jahre Zeit, um sich das zu überlegen.

Mein Management hat vor einigen Tagen gesehen, dass er mich in seinen Insta-Storys von Hand auf den Flyern durchstreicht. Daraufhin habe ich den Kontakt zu ihm gesucht.

Wir haben kurz hin und her geschrieben und Pietro wollte mit mir nochmals sprechen. Aber egal , wie man es dreht, er hat es getan , ohne sich zuerst bei mir zu melden. Ich bin einfa ch enttäuscht wie das abgelaufen ist.

Weder persönlich noch beruflich ist e r besonders eng. Wir wissen voneinander und teilen uns d ie gleiche Bookingagentur in Deutschland . Sonst sind wir nur sporadisch in Kontakt.

Sehr viele sogar. Einige wollen sogar ihre Tickets retournieren. Diese Treue und den Rückhalt schätze ich mega. Es gab aber auch Leute, die Pietro angefeindet haben, was ich in keiner Weise unterstütze. Ich will niemandem ans Bein pissen, sondern lediglich Klarheit schaffen.