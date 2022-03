Frisurentrend Pam-Updo: Die Hochsteckfrisur von Pamela Anderson ist zurück

Knapp 30 Jahre später schafft sie das Gleiche noch einmal. Seit dem Sendestart der Miniserie «Pam & Tommy», in der Anderson von der Schauspielerin Lily James verkörpert wird, geht ihr Look erneut viral.

Frisurenstar auf Tiktok

So klappt der Pam-Updo

Für die Frisur werden alle Haare bis auf die Frontpartie zu einem hohen Rossschwanz zusammengenommen, mit einem Haargummi gebunden und am Ende nur bis zur Hälfte durch das Band gezogen. Der so entstandene Dutt wird dann aufgelockert und die heraushängenden Enden mit einem Lockenstab eingedreht.

Einzelne Strähnen können mit Haarklammern wieder im Dutt festgesteckt werden, bis einem das Endergebnis gefällt. Dann noch die vordere Partie eindrehen und voilà – fertig ist der Look. Besonders authentisch wirkt er mit den typischen Stirnfransen à la Pamela.

Favorit der Celebs

Dass nicht nur Tiktok die Frisur feiert, wird bei einem Blick auf die Celebrities schnell klar. Sowohl Kim Kardashian wie auch Dua Lipa haben sich kürzlich mit dem Look gezeigt.

… und – logisch – Lily James in der Serie, die auf Disney+ gestreamt werden kann.

Der Trend lässt sich also nicht abstreiten. Höchste Zeit, mal all die Haarklammern einzusammeln, die ihr Dasein in Handtaschen, Sofaritzen und diversen Schachteln fristen. Sie kommen endlich wieder zum Einsatz.