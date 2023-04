Bugrad bricht zusammen: Nach dieser Landung erleidet ein Flugpassagier einen Schock

Diese Landung werden die Fluggäste wohl nicht so schnell wieder vergessen.

Ein Ryanair-Flug von Liverpool nach Dublin wird den Passagieren noch lange in Erinnerung bleiben.

Horrorlandung für Fluggäste an Bord einer Ryanair-Maschine . Ein Bugrad ist bei der Landung auf dem Flughafen der irischen Hauptstadt Dublin zusammengebrochen. Nach der Landung des Flugzeugs wurde ein Notfall ausgerufen. Die Beamten erklären anschliessend, das Flugzeug habe «ein kleines Problem» gehabt. Ein Video zeigt, wie bei der Landung am Sonntagnachmittag Funken aus dem Vorderrad des Flugzeugs sprühen. Danach ist zu sehen, wie Rettungskräfte zum Flugzeug eilen. Bilder, die nach dem Stillstand des Flugzeugs aufgenommen wurden, zeigen weiter, dass das Vorderrad und der Landemechanismus darunter völlig ramponiert sind.

Ja, sogar schon First Class.

Ja, sogar schon First Class.

Ja, sogar schon First Class. Ja, schon mehrere Male. Ja, ein Mal. Nein, bisher nur Economy. Ich bin noch nie geflogen.

«Eine Person wurde wegen eines Schocks behandelt»

Die Fluggäste konnten die Maschine ganz normal verlassen, nachdem die Flughafenfeuerwehr Entwarnung gegeben hatte, wie die Dubliner Flughafenbehörde mitteilt. Mitarbeitende des National Ambulance Service und Sanitäter empfingen die Fluggäste bei ihrer Ankunft im Terminalgebäude . «Es gibt keine Berichte über Verletzte, obwohl eine Person wegen eines Schocks behandelt wurde», heisst es in einer Erklärung des Dienstes.

Ryanair teilte in einer Erklärung mit, dass das Flugzeug bei der Landung «ein kleines technisches Problem» mit dem Bugfahrwerk hatte. «Die Passagiere und die Besatzung sind normal ausgestiegen und das Flugzeug wird in Kürze zur weiteren Inspektion durch Ryanair-Ingenieure in den Hangar geschleppt», hiess es.