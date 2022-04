Zürich: Nach drei Jahren ziehen wieder 3500 Zünfter durch die Stadt

Was erwartet dich?

Am Montag ziehen etwa 3500 Zünfter der rund 26 Zünfte durch die Zürcher Innenstadt. «Wir freuen uns riesig, dass wir das Sechseläuten wieder in seiner traditionellen Form durchführen können», sagt Victor Rosser, Sprecher des Zentralkomitees der Zünfte Zürich. Der Umzug startet um 15 Uhr an der Bahnhofstrasse und endet um 18 Uhr beim Sechseläutenplatz, wo der Böögg verbrannt wird. Traditionell zieht am Tag davor der Kinderumzug durch die Innenstadt. Begleitet von fast 600 Musikanten sowie 157 Chäfer nahmen am Sonntag rund 1900 Kinder am Umzug teil.