Emma (31) steckte drei Tage lang im Schlamm fest

Mindestens drei Tage lang steckte eine Frau aus Massachusetts in einem Naturpark im Schlamm fest – ohne Handy. Nachdem Wanderer Hilferufe vernommen hatten, konnte Emma Tetewsky aus dem Morast gerettet werden.

1 / 5 Emma Tetewsky wurde zuletzt am 25. Juni gesehen. Stoughton Police Department Zwei Tage später wurde sie von der Polizei als vermisst gemeldet. Screenshot CBS Schliesslich hörten Wanderer drei Tage später Hilferufe aus einem Sumpf im Borderland State Park. IMAGO/Pond5

Darum gehts Seit dem 25. Juni war die 31 Jahre alte Emma Tetewsky wie vom Erdboden verschluckt.

Die Polizei suchte erfolglos nach ihr.

Schliesslich hörten Wanderer nach drei Tagen ihre Hilferufe.

In den USA ist eine vermisste Frau lebend aufgefunden worden – sie war in einem Naturschutzgebiet mehrere Tage lang im Schlamm festgesteckt und konnte sich nicht mehr rühren. Wie die Polizei im Bundesstaat Massachusetts am Dienstag mitteilte, wurde die 31-Jährige aus einem Sumpf im Borderland State Park gerettet, nachdem andere Wanderer ihre Hilferufe gehört hatten. Ihr Handy hatte die Frau nicht dabei.

Emma Tetewsky war den Angaben zufolge zuletzt am 25. Juni ausserhalb des etwa 50 Kilometer südlich von Boston gelegenen Parks gesehen worden. Die Polizei suchte zunächst in der Nähe ihres Wohnorts nach der Einheimischen, die «eine Geschichte psychischer Probleme» haben soll. Doch die Suche blieb erfolglos – bis andere Besucher in der Wildnis jemanden um Hilfe rufen hörten. Um sie zu retten, mussten sich Rettungskräfte aus der nahegelegenen Stadt Easton erst mit Geländewagen und Quads und dann weiter zu Fuss durch den Schlamm zu ihr vorkämpfen.

Hast du dich auch schon in der Natur verlaufen? Ja, es war echt dramatisch. Ich fürchtete um mein Leben. Ja, aber ich fand rasch wieder meinen Weg. Seit ich ein Smartphone habe, ist mir das nicht mehr passiert. Nein, ich bleibe immer auf sicheren Wegen.

Die Retter seien 15 Meter durch den Sumpf und durch dichtes Gestrüpp gewatet, um die feststeckende Frau zu erreichen, sagte der Polizeichef von Easton, Keith Boone. Die Retter seien «blind ins Wasser gesprungen und den Hilferufen der Frau gefolgt».

Die an der Rettungsaktion beteiligten Behörden gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die 31-Jährige mindestens drei Tage im Schlamm feststeckte. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, schwebte nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.