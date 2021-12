Ermittler identifizieren Tatverdächtige für Diebstahl von über 250 Regenbogenforellen

Ende Oktober bemerkte der Fischereiverein See und Gaster das Fehlen von über 250 Regenbogenforellen.

Als die Mitglieder des Fischereivereins See und Gaster Ende Oktober die Weiher der Fischzucht Widen in Benken SG abfischten, mussten sie das Fehlen von über 250 Regenbogenforellen feststellen. Ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden – somit war klar, dass die Fische gestohlen worden waren.

Nun gelang es den zuständigen Ermittlern, Tatverdächtige zu identifizieren, wie die «Linth-Zeitung» berichtet. Dies, nachdem dem Wirt eines Fischrestaurants grosse Mengen an Regenbogenforellen von den Tatverdächtigen angeboten wurden. Diese begingen beim Verkauf nämlich zwei Fehler: Einerseits klebte Gras an den Fischen, andererseits gaben die Tatverdächtigen an, die Regenbogenforellen stammten aus dem Zürichsee. Wie dem Wirt bekannt war, gibt es dort aber keine Regenbogenforellen.