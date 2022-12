«Jung, wild & sexy»-Justin hat endlich ein Date

In der letzten Episode gibt ihm eine kolumbianische Touristin einen Schmatzer auf den Mund, verabschiedet sich dann aber ziemlich schnell von Justin und wünscht ihm noch einen schönen Abend. Nichtsdestotrotz wird er für seinen heroischen Mut, sich der Damenwelt zu präsentieren, gefeiert. Besonders von seinem Bro und persönlichen Datedoktor Noah (21). Während der ganzen Staffel gab dieser seinem Schützling Tipps in Sachen Frauen-Anbaggern.

«Werde im Ausgang angesprochen»

Davon hat Justin einiges mit in seinen Alltag genommen, wie er im Gespräch mit 20 Minuten erzählt. Doch gross aufreissen muss er jetzt offenbar gar nicht mehr. «Im Ausgang wurde ich schon ein paar Mal auf die Sendung angesprochen», so der 20-Jährige. Die Feedbacks seien durchgehend positiv, viele hätten sich gefreut, ihn zu sehen, und gemeint, er wäre «en geile Siech». Und siehe da: Justin hat für den Silvesterabend eine Verabredung mit einer 21-jährigen Frau aus Otelfingen ZH. Was die beiden unternehmen werden, steht nicht fest. «Sicher nicht in einen Club gehen, weil man sich da nicht richtig unterhalten kann», so Justin.