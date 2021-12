Polizeihund Ari fasst flüchtigen Einbrecher in Ebnat-Kappel SG

Der Polizeihund Ari spürte am Montag einen flüchtigen Einbrecher in Ebnat-Kappel SG auf.

Am Montag kam es in Ebnat-Kappel SG zu einem Einbruch in ein Restaurant.

Am Montagmittag erhielt die Kantonspolizei St. Gallen den Notruf, in ein Restaurant an der Kapplerstrasse in Ebnat-Kappel SG sei eingebrochen worden, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Nach dem Einbruch hatte sich der Täter im gegenüberliegenden Abbruchhaus verschanzt. Dieses wurde in der Folge von den ausgerückten Patrouillen umstellt.