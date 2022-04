Hünenberg ZG – Nach Einbruchserie – Polizeihündin Hailey erschnüffelt gestohlene Tresore 

In Hünenberg im Kanton Zug gab es letzte Woche eine kleine Einbruchserie. Nachdem in der Nacht auf Montag ein Tresor und ein Lieferwagen gestohlen wurden, wurde in der Nacht auf Donnerstag ein weiterer Tresor entwendet, wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung vom Freitag bekannt gab. Bei den Tatorten handelte es sich jeweils um Gewerbegebäude im Industriegebiet Bösch.