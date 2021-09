Präsenzunterricht an Hochschulen - «Nach einem Jahr studieren sitze ich nun zum ersten Mal im Vorlesungssaal»

Sie kennen Vorlesungssäle bisher nur von Computer-Bildschirmen: Drittsemester-Studierende starten am Montag in ihr erstes Präsenzsemester. So auch Loredana (25). «Zum ersten Mal werde ich im regulären Unterricht in einem Vorlesungssaal sitzen. Das bedeutet für mich einen riesigen Schritt zurück zur Normalität», so die Wirtschaftspsychologie-Studentin.