Doktor Sex: «Nach einem Jahr verliere ich die Lust auf Sex!»

Antwort von Doktor Sex

Es scheint, dass du nicht erkennen und damit umgehen kannst, dass die Frau, mit der du jeweils zusammen bist, ein Mensch ist mit Ecken, Kanten und Fehlern – also nicht nur ein Objekt, das Lust auslöst und befriedigt. Sobald das Ur-Menschliche in deiner Partnerin sicht- und erlebbar wird, hängst du ab.

Jetzt scheint der Mechanismus aber nicht mehr zu funktionieren, der dein Ich bisher davor geschützt hat, sich eigene Schattenseiten einzugestehen und erkennen zu müssen, dass es nicht so perfekt ist, wie es geglaubt hat. Gut so! Denn nun kannst du damit beginnen, das Problem dort zu lösen, wo es entstanden ist, nämlich in dir selbst und in deiner Biografie.