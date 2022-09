König Charles übernimmt die Krone – Nach einem Leben im Wartestand

1 / 6 Jahrzehnte stand er im Schatten seiner Mutter Queen Elizabeth. Nun ist er offiziell König Charles III. Getty Images Mi 73 Jahren übernimmt er die Regentschaft des Vereinigten Königreichs. Getty Images Doch die Beliebtheit beim Volk hält sich in Grenzen – daran wird er wohl künftig arbeiten müssen. Getty Images

Darum gehts Queen Elizabeth ist tot.

Die Königin ist im Alter von 96 Jahren verstorben.

Nun erbt Prinz Charles den Thron seiner Mutter – keine einfache Aufgabe, wenn das Volk nicht hinter einem steht.

Jahrzehntelang stand Prinz Charles im Schatten seiner Mutter und führte ein Leben im Wartestand. Nach dem Tod von Elizabeth II. nimmt er nun die anspruchsvolle Aufgabe an, für die er seit seiner Geburt bestimmt ist: In einem Alter, in dem andere üblicherweise längst im Ruhestand sind, übernimmt der ewige Thronfolger mit 73 Jahren als Charles III. die Regentschaft des Vereinigten Königreichs.

Nie zuvor in der Geschichte der britischen Monarchie trug ein Mitglied der königlichen Familie so lange den Titel des Thronfolgers wie Charles, der drei Jahre alt war, als seine Mutter den Thron bestieg. Angesichts der Langlebigkeit von Queen Elizabeth II. spekulierten Beobachter zwischenzeitlich sogar, dass die Geschichte ganz an ihrem Sohn, der mit vollem Namen Charles Philip Arthur George Windsor heisst, vorüberziehen und der Thron direkt an dessen ältesten Sohn Prinz William (40) übergehen würde.

Charles’ Aufwachsen

Geboren wurde Charles am 14. November 1948 im Buckingham-Palast. Seine Gouvernante Catherine Peebles beschrieb ihn als «hypersensibel, in sich gekehrt, krankhaft schüchtern und zu stiller Beschäftigung wie Lesen und Malen hingezogen». Mit 13 wurde Charles ins Internat ins schottische Gordonstoun geschickt. Seine einsamen Jahre dort beschrieb er später als «Gefängnisstrafe».

In Cambridge studierte er anschliessend Archäologie und Anthropologie – als erster Thronfolger in der Geschichte machte er 1970 seinen Universitätsabschluss. Von 1971 bis 1976 diente er in der Royal Navy – und während er acht Monate auf Einsatz in der Karibik war, heiratete seine Ex-Freundin und grosse Liebe Camilla einen anderen. Weitere Freundinnen folgten, 1979 machte er einer Enkelin seines Grossonkels Lord Mountbatten vergeblich einen Heiratsantrag.

Sein turbulentes Liebesleben

Unter dem wachsenden Druck, endlich eine Frau zu finden, verlobte sich der 32 Jahre alte Charles im Februar 1981 mit der 19 Jahre jungen Lady Diana Spencer. Eine weltweit im Fernsehen übertragene «Märchen-Hochzeit» in der St. Paul’s-Cathedral folgte. 1982 und 1984 kamen die Söhne William und Harry zur Welt. Doch in der Ehe kriselte es schon bald, beide Ehepartner hatten aussereheliche Affären, 1996 kam die Scheidung. Erst acht Jahre nach Dianas Tod wurde 2005 Charles' Verlobung mit Camilla verkündet, im selben Jahr heiratete das Paar.

Nun gehen die beiden im stolzen Rentneralter das Abenteuer Thron an. Dass seine Frau Camilla Königsgemahlin (Queen Consort) wird, hatte die Queen erst zu Beginn dieses Jahres als ihren ausdrücklichen Wunsch festgelegt. Es ist ein Titel, den zuletzt die Mutter Elizabeths, die vor 20 Jahren gestorbene Queen Mum, getragen hatte.

Grosse Erwartungen an den neuen König

Charles’ wichtigste Aufgabe als König wird es nun sein, die Briten für sich einzunehmen, die ihm mit mässiger Begeisterung entgegensehen. Von vielen wird nämlich als liebenswerter Exzentriker gesehen – unter anderem machte er Schlagzeilen mit dem Geständnis, mit seinen Pflanzen zu reden. Schon bevor es «in» wurde, setzte er sich für den Schutz historischer Gebäude und für Bio-Landwirtschaft ein. Dabei liess er es gelegentlich an der im britischen Königshaus üblichen politischen Neutralität mangeln.

