Flughafen Zürich – «Nach einer halben Stunde sind wir erst in der Hälfte»

Zahlreiche Fluggäste mussten am Samstagnachmittag am Flughafen Zürich in einer Schlange warten.

«Ich fliege sehr oft und so etwas habe ich noch nie erlebt», sagt ein News-Scout zu 20 Minuten. Seit einer halben Stunde stehe er in der Schlange in Richtung Ausgang des Flughafens Zürich, und dabei sei er erst in der Hälfte. «Die Schlange ist unendlich», so der Mann. Sicher tausend Personen hingen in der sich nur langsam fortbewegenden Masse fest. Der Flughafen weise über Lautsprecher auf «betriebliche Gründe» hin, schreibt ein weiterer News-Scout. Bei der Passkontrolle herrsche Chaos.