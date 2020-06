Verhaftung im HB Zürich

«Nach einer Kopfnuss und Fäusten strömte das Blut über mein Gesicht»

Im Zürcher Hauptbahnhof ist ein Jugendlicher (14) nach einer Schlägerei mit einem jungen Mann verhaftet worden. Zuvor soll der 14-Jährige die Kollegin des Angegriffenen belästigt haben.

«Durch die Hashtags, die Bilder und die Videos denken jetzt alle, dass von den Securitrans-Mitarbeitern und den Polizisten Gewalt ausging, dabei war das nicht so. Sie wollten nur helfen», sagt J. F.* (18). Die junge Frau war bei der Auseinandersetzung am HB Zürich zwischen einem 14-jährigen aus der Elfenbeinküste und einem jungen Schweizer am frühen Sonntagmorgen dabei. Der Jugendliche wurde daraufhin von Securitrans-Mitarbeitern und Polizisten verhaftet. Auf Social Media werden Videos der Verhaftung mit den «Black Lives Matter»-Protesten in Verbindung gebracht.