vor 1h

Kaltfront zieht wieder ab

Nach einer kurzen Abkühlung meldet sich der Sommer wieder zurück

Eine Kaltfront mit Böen und Niederschlag hat den Schweizer Sommer kurz unterbrochen. Nun wird es wieder heiter und Temperaturen um die 20 bis 28 Grad sind zu erwarten.

von Bianca Lüthy

1 / 6 Die Schweiz wurde am Samstag von einer Kaltfront heimgesucht. KEYSTONE Im Kanton Schwyz fiel 80 Millimeter Regenmenge. KEYSTONE Das Tiefdruckgebiet brachte Gewitter und Böen mit sich. KEYSTONE

Die Schweiz hatte dieses Wochenende mit einem kurzen Sommerunterbruch zu kämpfen. Nach den heissen Temperaturen der letzten Woche, kühlte es am Wochenende kurz ab. Bereits am Freitagnachmittag zogen erste kräftige Gewitter über die Voralpen und die Alpen, im Mittelland war es dann am Abend so weit.

Am nassesten wurde es in der Innerschweiz: In Oberiberg SZ gab es bis zu 80 Millimeter Niederschlag. Dies entspricht etwa einem Drittel der durchschnittlichen Niederschlagsmenge im Juli . Auch im Mittelland fielen 20 bis 40 Millimeter Regen. Deutlich weniger Regen gab es in den Alpen sowie im Süden.

Die Kaltfront brachte auch Sturmböen und Hagel mit sich. Am stärksten windete es in Davos mit 107 Kilometern pro Stunde. Einzig die Nordwestschweiz blieb vom Regen verschont.