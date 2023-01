Polit-Drama in den USA : Nach elf Wahlgängen wird Abstimmung zum Vorsitz vertagt

Die Wahl eines neuen Sprechers des US-Repräsentantenhauses in Washington ist auch am Donnerstag gescheitert. Trotz der Mehrheit der Republikaner erhielt ihr Kandidat Kevin McCarthy nicht die notwendige Anzahl an Stimmen, weil konservative Hardliner erneut in mehreren Wahlrunden gegen ihn votierten. Nach insgesamt elf ergebnislosen Abstimmungen binnen drei Tagen vertagten sich die Abgeordneten auf Freitagmittag (Ortszeit, 18 Uhr MEZ). Hinter verschlossenen Türen laufen die Verhandlungen jedoch weiter, wie der Republikaner Patrick McHenry laut CNN sagt. Eine Einigung aber gebe es noch nicht,