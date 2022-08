ESAF in Pratteln BL: Wyberhake? Der ahnungslose Deutsche lernt Schwinger-Sprache

Am Wochenende wird in Pratteln am Eidgenössischen ein neuer Schwingerkönig gekürt. Der grösste Sportanlass der Schweiz hat einen ganz eigenen Wortschatz. Das musst du wissen, um mitreden zu können.

Redaktionspraktikant Gandalf Weidemann kommt aus Deutschland und hat so gar keine Ahnung vom Schwingen. Am Eidgenösssischen gab es für ihn Nachhilfe von den Festbesuchenden. 20 Minuten

50’900 Menschen werden in der Arena des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests am Samstag dem Anschwingen, so werden die ersten beiden Gänge genannt, um acht Uhr morgens beiwohnen, nachdem sie mit Inbrunst um 7.50 Uhr die Nationalhymne im Pratteler Morgenrot intoniert haben. Danach steigt Top-Favorit Giger Samuel bereits im ersten Gang ins Sägemehl und tritt in seinen Zwilchhosen gegen Staudenmann Fabian an – die Nachnamen werden typischerweise immer zuerst genannt. Zwilch ist der robuste Stoff, aus dem die Überhosen sind, an denen sich die Schwinger anpacken, um ihren Gegner aufs Kreuz zu legen.

Wenn dem Giger dann der erste Wyberhaken, so heisst einer der zahlreichen Schwünge, geglückt ist, wäre er für den nächsten Gang qualifiziert. So heissen beim Schwingen die einzelnen Kämpfe. Diese werden von den Kampfrichtern übrigens benotet. Am meisten Punkte gibt es für einen Sieg mit Plattwurf, das ist, wenn der Verlierer auf dem Rücken zu liegen kommt. Ein Kampf kann aber auch unentschieden enden, dann spricht man von einem Gestellten. Die Kampfrichter können einen Schwinger auch zu einem Freigang verdonnern, so nennt man einen Zusatzgang.

Top-Favorit Giger wie auch der amtierende Schwingerkönig Stucki Christian sind beide Sennen. Diese erkennt man daran, dass sie im Edelweiss-Hemd antreten. Daneben gibt es noch die ganz in Weiss gewandeten Turnerschwinger, die aus einem Turnverein kommen. Traditionellerweise kommen die Turner aus der Stadt und die Sennen vom Land.

Das Eidgenössische ist aber noch viel mehr als ein Schwingfest. Es gibt auch ein Steinstossen, wobei der Final des Unspunnensteinstossens, dieser wiegt 83,5 Kilo, am Sonntag in der Arena stattfindet, noch vor dem achten Gang, wo schon längst um die Kränze geschwungen wird. Ein Kranz ist gewissermassen das olympische Diplom der Schwinger und wer einen Kranz an einem Eidgenössischen erschwungen hat, darf sich fortan Eidgenosse nennen. Der Kranz wird von den zwölf Ehrendamen in traditionellen Trachten überreicht, die dem Gewinner obendrauf noch drei Küsse auf die Wange geben. Den Titel tragen die Schwinger übrigens auf Lebenszeit, ebenso wie Stucki Christian lebenslang Schwingerkönig sein wird, auch wenn vielleicht im Schlussgang der Giger Samuel diesen Titel erobern wird.

Zwischen den Gängen gibt es am ESAF allerhand zu entdecken und zu tun. Im Gabentempel sind nebst prächtigen Glocken und anderen Siegesprämien auch die Lebendpreise ausgestellt. Etwa der tonnenschwere Siegermuni Magnus, den der Schwingerkönig auf dem Viehmarkt dann in 30’000 Franken eintauschen kann. So hoch ist Magnus’ geschätzter Wert. Die Preise haben aber nichts mit den «Priis» zu tun. Letztere gehören zum Schnupftabak, der ebenso zum Schwingfest gehört wie die Chrummi, das ist eine nicht gerade Zigarre.

Übrigens: Falls es regnen sollte, sind Regenschirme in der Arena ein absolutes Tabu. Gegen Nässe hilft nur die Pelerine. Und wer sich zu den routinierten Festbesuchern zählt, hat eine Armee-Pelerine.