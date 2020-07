vor 11min

Ostermundigen BE

Nach Engpass gibts Dubler-Mohrenköpfe sogar im Outlet

Wegen Solidaritäts-Käufen war es kurzzeitig schwierig, an Dubler-Mohrenköpfe zu kommen. Nun werden sie verbilligt angeboten – ist der Hype vorbei?

1 / 8 Dubler-Mohrenköpfe im Emmi-Outlet in Ostermundigen BE. Leserreporter Die Süssigkeiten werden vergünstigt verkauft. Vom Engpass ist nichts mehr zu spüren. Leserreporter Um die Mohrenköpfe entbrannte Anfang Juni eine emotionale Debatte. Keystone

Darum gehts Die Firma Dubler hat ihren Produktions-Engpass bei den Mohrenköpfen überwunden.

Wegen der emotionalen Rassismus-Debatte kam Dubler kaum mit der Herstellung nach.

Nun hat sich die Lage normalisiert. Die Mohrenköpfe sind sogar wieder in einem Outlet zu haben.



Nach wochenlanger öffentlicher Diskussion, Hamsterkäufen von Dubler-Fans und Versorgungenpässen taucht der berühmte Mohrenkopf jetzt an einem Ort auf, an dem man ihn nicht unbedingt erwarten würde. Und zwar in einem Emmi-Outlet in Ostermundigen BE, wo der Milchriese unter anderem seine Überproduktion und die von Vertriebspartnern günstig verkauft. Ist der Hype schon wieder vorbei?



Emmi-Mediensprecherin Sibylle Umiker erklärt auf Anfrage von 20 Minuten: «Die Dubler-Mohrenköpfe sind schon lange in unserem Fabrikladen in Ostermundigen erhältlich.» Zu Beginn habe das Outlet lediglich die nur noch kurz haltbaren Restposten an Dubler-Mohrenköpfen übernommen und als vergünstigte Liquidationsware angeboten. Aufgrund des positiven Echos der Kunden wurden sie vor längerer Zeit ins Standardsortiment aufgenommen.



Zeitweise spürte man das gesteigerte Kundeninteresse auch dort: «Die Nachfrage nach Dubler-Mohrenköpfen hat auch in den Verkaufsläden von Emmi in den letzten Wochen angezogen», so Umiker.

Empörung und darauffolgende Solidaritätswelle sind aber definitiv passé – das bestätigt auch Firmen-Patron Robert Dubler: «Die Lage hat sich wieder normalisiert.» Letzten Endes habe der Engpass nur knapp eine Woche bestanden.



Ausgelöst wurde die emotionale Debatte Anfang Juni, als Migros und Volg die Süssigkeit wegen rassistischer Konnotationen aus dem Sortiment nahmen. Die zusätzliche Werbung und Solidaritäts-Käufe von Dubler-Fans kurbelten daraufhin das Geschäft kräftig an.

