Ex-Playmate Crystal Hefner hat nach Entfernung von Brust-Implantaten täglich Tausende Follower verloren

Crystal, hier im Jahr 2015 zu sehen, liess sich «alles Künstliche» aus dem Körper entfernen, so etwa ihre Brustimplantate, und löschte alle freizügigen Fotos von ihrem Instagram-Account.

Crystal Hefner startete in den späten Nullerjahren als Playmate durch und wurde 2012 die Ehefrau des 60 Jahre älteren «Playboy»-Gründers Hugh Hefner. Nach seinem Tod 2017 durchlief die 35-Jährige einen Wandel.

Als Playmate und dritte Ehefrau des 60 Jahre älteren «Playboy»-Gründers Hugh Hefner wurde Crystal Hefner in den 2010er-Jahren weltbekannt. Nach seinem Tod 2017 folgte jedoch ein Image-Wechsel. Nun bezeichnet die 35-Jährige Influencerin sich auf Instagram als «Model, das Reisende wurde, Investorin und Gesundheitsverfechterin». In einem umfassenden Post spricht sie jetzt über den Wandel, den sie in den letzen Jahren durchlaufen hat.