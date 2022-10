Iran: Nach Entführungsgerüchten – junge Iranerin meldet sich auf Instagram

1 / 6 Jalili scheint während der Videoaufnahme unter einem Baum in einem Park zu sitzen. In ihrem Statement wirkt sie bedrückt. Instagram Raziyeh Jalili An den Worldskills in Genf gewann die iranische Schmuckherstellerin Raziyeh Jalili die Goldmedaille. GABRIEL MONNET Bei der Preisverleihung nahm sie die Goldmedaille an – zog diese danach aber wieder aus und hielt eine Protestrede gegen das iranische Regime. Twitter

Darum gehts Die iranische Goldschmiedin Raziyeh Jalili hatte am 17. Oktober die Berufsweltmeisterschaften in Genf in der Kategorie «Jewelry» gewonnen und eine Protestrede gegen das iranische Regime gehalten.

Am gleichen Abend fuhr sie zurück in ihr Hotel und galt ab diesem Moment als verschwunden. Es wurde gemutmasst, dass sie entführt wurde.

Gestern jedoch meldete sich die junge Iranerin per Videobotschaft auf ihrem Instagram-Account.

«Es tut mir leid, dass sich so viele Menschen Sorgen um mich machen müssen», so Raziyeh Jalili. Wie die Zeitungen von Tamedia am Mittwoch berichten, meldete sich die junge Iranerin via Instagram-Story am Dienstag nun erstmals zu Wort. Vor rund einer Woche gewann sie in Genf die Goldmedaille an den Berufsweltmeisterschaften. Bei der Siegeszeremonie legte sie ihre Goldmedaille ab und hielt eine Protestrede gegen das Mullah-Regime. Danach galt sie als vermisst, 20 Minuten berichtete über den Vorfall.

«Es geht uns in diesen Tagen allen nicht gut», sagt Jalili nun in ihrer Instagram-Story. Sie scheint während des knapp einminütigen Videos in einem Park unter einem Baum zu stehen. Ähnlich düster wie ihre Stimmung wirkt auch ihre Kleidung. Sie trägt eine dunkle Wollmütze und eine schwarze Jacke. Zu den Ereignissen der vorherigen Woche wolle sie jedoch keine Stellung nehmen. «Ihr versteht das bestimmt alle», fügt sie an. Ob sich Jalili in Freiheit befindet, geht aus der Instagram-Story nicht hervor.

Hintergrund

Am 17. Oktober hatte sie in Genf an den Berufsweltmeisterschaften teilgenommen und in der Kategorie «Jewelry» die Goldmedaille gewonnen. Danach zog sie die Medaille wieder aus und trat ans Rednerpult, um eine Protestrede gegen das Regime im Iran zu halten. Den genauen Inhalt der Rede will Roland Hirsbrunner, Mediensprecher der Swiss Skills, nicht wiedergeben. Er bestätigt gegenüber 20 Minuten aber, dass Jalili die Rede gehalten hat, es gebe auch ein Video davon. Dieses werde zum Schutz der betroffenen Person aber nicht veröffentlicht.

Gerüchte um Entführung

Nach der Rede fuhr Jalili gemäss Hirsbrunner in Begleitung einer persönlichen Betreuerin zurück ins Hotel. Ab da begann die Gerüchteküche auf Twitter zu brodeln: Menschenrechtsaktivisten und freie iranische Journalisten berichteten, Jalili sei nicht mehr zu erreichen, und mutmassten, ihr könnte etwas Ähnliches widerfahren sein wie der iranischen Kletterin Elnas Rekabi. Auch ein Mitglied von «Free Iran Switzerland» zeigte sich gegenüber 20 Minuten sehr besorgt um das Wohlergehen der Iranerin und fürchtete, ihr könnte aufgrund ihres Protests etwas zugestossen sein.



Auch die Genfer Polizei erfuhr von den Hinweisen. «Die Staatsanwaltschaft erhielt am Montag, den 17. Oktober, Informationen über die iranische Preisträgerin der Worldskills», sagte Olivier Francey, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am 18. Oktober gegenüber 20 Minuten. «Aufgrund dieser Informationen, die sich teilweise als unzutreffend erwiesen, suchte die Polizei die Preisträgerin auf, um sich zu vergewissern, dass sie sich frei bewegen konnte.» Weitere Fragen beantwortete die Staatsanwaltschaft nicht.