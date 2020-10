Herdern TG Nach Entscheid von Behörden müssen Schweine weg

Die als vorbildlich gepriesene Freilandschweinehaltung beim kantonalen Massnahmenzentrum Kalchrain in Herdern TG muss aufgegeben werden. Grund dafür ist die fehlende Bewilligung für die Rundbogenzelte, die zur Schweinehaltung dazugehören. In den Zelten finden die Schweine Nahrung und Witterungsschutz. Das kantonale Amt für Raumentwicklung bewillige diese nicht, weil sie «nicht ausreichend in das empfindliche Landschaftsbild» passen würden, berichtet die «Thurgauer Zeitung» (Bezahlartikel). Dieser Entscheid ist in der Bevölkerung auf viel Kritik gestossen.