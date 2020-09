Während eines Junioren-Fussballspiels ist in Abtwil SG ein Blitz in ein Lichtmast eingeschlagen. (22. September 2020)

Bei einem Blitzeinschlag am Dienstagabend auf einem Sportplatz in Abtwil SG wurden 14 Jugendliche verletzt. Ein 16-Jähriger musste sogar bewusstlos von der Rega ins Spital geflogen werden. Einer der Jugendlichen soll versucht haben, den Verletzten wachzurütteln. «Er lag bewusstlos auf dem Boden», erzählt er.

Nebst sechs Rettungswagen, mehreren Polizeipatrouillen, der REGA wurde auch ein Care-Team aufgeboten. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen klärt in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St. Gallen den Unfallhergang, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst.

Vom Blitz überrascht

Als der Blitz einschlug, fand gerade ein Juniorenspiel zwischen dem FC Abtwil-Engelburg und FC Münsterlingen statt. Via Facebook meldet sich der FC Münsterlingen noch am Dienstag zu Wort. Die Mannschaft sei vom Blitzeinschlag überrascht worden. «Unsere Junioren sind zur Abklärung in verschiedene Spitäler gebracht worden. Nach unseren Informationen sind sämtliche betroffene Personen stabil. Dies gilt auch für den kurzzeitig bewusstlosen Junior, der durch die Rega versorgt werden musste», heisst es im Communiqué. Der FC Münsterlingen sei in Gedanken bei den Junioren beider Mannschaften. Weitere Fragen möchte man zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten.