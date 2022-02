Olympia 2022: Dopingfall Kamila Walijewa (15) – Medaillenvergabe bleibt offen

Keine schnelle Entscheidung : Nach Eskalation im Dopingfall Walijewa (15) – Medaillenvergabe bleibt offen

Der Dopingfall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa ist noch immer nicht gelöst. Und das wird er so schnell wohl auch nicht. Trotz des Mega-Streits um das Riesen-Talent gibt sich das IOC gelassen.

Im Dezember wurde sie bereits mit positiver Dopingprobe erwischt.

Darum gehts Der Dopingfall um die 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Walijewa eskaliert immer mehr.

Eine schnelle Entscheidung ist derweil aber nicht zu erwarten.

IOC-Olympiadirektor Christophe Dubi gibt sich gelassen.

In der Doping-Affäre um Eiskunstläuferin Kamila Walijewa ist keine schnelle Entscheidung über die Medaillenvergabe im olympischen Team-Wettbewerb zu erwarten. «Der Fall in seiner Gesamtheit wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt», sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Sonntag in Peking. Die Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs Cas werde nur über das Startrecht für die 15 Jahre alte Russin im kommenden Frauen-Einzel urteilen, bekräftigte Adams.

Die russischen Eiskunstläufer hatten in der Mannschaftskonkurrenz Gold vor den USA und Japan gewonnen. Kurz darauf wurde der positive Test Walijewas auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin bekannt, der von den russischen Meisterschaften im Dezember stammt. Die Cas-Richter sollen nun entscheiden, ob die russische Anti-Doping-Agentur die am 8. Februar verhängte vorläufige Sperre der Europameisterin einen Tag später wieder aufheben durfte. «Wir wollen diese Sache so sehr beschleunigen wie möglich», versicherte Adams erneut.

«Die Spiele sind die Spiele»

Am Montag sollen die Streitparteien das Cas-Urteil erfahren. Am Dienstag beginnt das Frauen-Einzel. Über mögliche weitere Konsequenzen für Walijewa und ihr Umfeld werde erst später entschieden, liess Adams erkennen. «Die Mühlen der Justiz mahlen ziemlich langsam. Wir müssen das Verfahren einhalten», sagte Adams.

IOC-Olympiadirektor Christophe Dubi gab sich mit Blick auf die Folgen des Falls für die Winterspiele betont gelassen. «Die Spiele sind die Spiele. Da ist es klar, dass eine Vielzahl von Problemen auftaucht, wenn es so viele Athleten und so viele Wettbewerbe gibt», sagte er.

Wusste sie, was sie nahm?

Aber auch wenn das IOC zur Ruhe aufruft, am Samstag eskalierte der Streit. So gab es angeblich Drohungen gegen britische Journalisten wegen ihrer Berichterstattung im Dopingfall der Eiskunstläuferin Kamila Walijewa. Mehrere britische Medienschaffende berichtete, sie seien massiv im Internet bedroht und teils auch von Medienvertretern aus Russland attackiert worden. Das IOC rief daraufhin zur Mässigung auf.

Derweil sind mehrere Dinge in diesem Fall offen. Nicht nur das Cas-Urteil. So stellen sich derzeit insbesondere die Fragen: Warum dopt man ein Kind? Wusste sie, was sie nahm? Wurde sie gezwungen? Hat sie es freiwillig genommen? Die ehemalige Schweizer Spitzen-Eiskunstläuferin Sarah van Berkel kommentiert die Olympia-Events im Schweizer Fernsehen, am Freitag meldete sie sich via Instagram zu Wort.

Sie schrieb: «Es handelt sich bei Kamila Walijewa um ein erst 15! Jahre altes Mädchen, welches in meinen Augen von seinem ganzen Team im Stich gelassen wurde!! Natürlich trägt man auch in diesem Alter eine gewisse Verantwortung, doch man muss seinem Team vertrauen können.»

