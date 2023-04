FC Basel: Fans müssen nach Verbot einzeln gegen Frankreich klagen

Dank diesem Tor von Jean-Kévin Augustin schaffte es der FC Basel in die Verlängerung gegen OGC Nizza. SRF

In der letzten Woche schaffte der FC Basel dank eines 2:1-Siegs nach Verlängerung über die OGC Nizza den Einzug in den Halbfinal der Conference League. In diesem wartet nun die AC Fiorentina mit Ex-Basel-Star Arthur Cabral.

In Südfrankreich musste der FCB ohne seine Fans auskommen. Dies, weil die Behörden den Rotblau-Anhängerinnen und Anhängern ein Einreiseverbot auferlegten. Basel wütete und kämpfte dagegen an, blitzte aber schlussendlich vor dem französischen Staatsrat in Paris mit einem Eilverfahren ab. Die Folge: Hunderte FCB-Fans schauten sich die Partie in Sanremo an. Die Küstenstadt liegt rund 55 Kilometer östlich von Nizza – in Italien.

Die Wut bei den Fans war dennoch gross, auch fragten sie sich: Werden ihnen die Kosten für die Frankreichreise zurückerstattet? Schliesslich erfolgte das Verbot erst kurz vor der Partie, die Anhängerinnen und Anhänger hatten alles bereits gebucht. Nun – hier gibt es eine schlechte Nachricht zu verkünden.

Wie der FCB am Mittwoch mitteilt, sind die rechtlichen Hürden für Rückforderungsansprüche enorm hoch. «Eine Sammelklage oder dergleichen, bei welcher FCB allenfalls unterstützend hätte zur Seite stehen können, kommt gemäss dem französischen Recht nicht in Frage», so der Club. Das bedeutet, dass jeder Fan individuell klagen muss – und zwar gegen den französischen Staat.

Und das ist äusserst kompliziert – etwa, weil der Kläger, die Klägerin ein Verschulden des Staates nachweisen muss. Auch teilt der FC Basel mit: «Erfahrungsgemäss dauert ein solcher Prozess mehrere Monate (nicht selten auch bis zu zwei Jahre) mit der Verpflichtung, einen französischen Anwalt zu beauftragen.»

Auch spricht der Super-League-Club von einem «mühsamen und kostspieligen Verfahren». Immerhin: Alle Fans, die beim FCB einen Ticket-Voucher für das Spiel in Nizza gekauft haben, bekommen diesen im Fanshop wieder rückerstattet.

