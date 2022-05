Women’s Super League: Nach FCB-Nein wird Schweizer Meister in Lausanne gekürt

1 / 5 Die Frauen des FC Basel um Vanesa Hoti haben noch die Möglichkeit, Schweizer Meister zu werden. Marc Schumacher/freshfocus Sie stehen im Playoff-Viertelfinal. Marc Schumacher/freshfocus Auch die FCZ-Frauen sind im Viertelfinal. Sie gewannen zuletzt den Schweizer Cup. Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts Lange Zeit war unklar, wo der diesjährige Final der Women’s Super League stattfindet.

Am Mittwoch wurde nun bekannt: Er findet in Lausanne statt.

Eigentlich war vorgesehen, dass er im Basler Joggeli ist.

Die Women’s Super League geht derzeit in die heisse Phase. Vergangenes Wochenende gingen die Viertelfinal-Playoffs zu Ende, es setzten sich der FC Basel, Servette Chênois, GC und die Cupsiegerinnen der Zürich-Frauen durch. Im Halbfinal treffen nun die Basel-Frauen auf den Meister aus Genf und GC muss gegen den FCZ dran. Wer sich durchsetzt? Das wird sich zeigen. Während die Halbfinals in den Stadien der Clubs stattfinden, ist der Playoff-Final am Pfingstmontag in Lausanne im Stade de la Tuilière. Das wurde am Mittwoch bekannt.

Alles gut? Nicht ganz. Denn Fakt ist: Lange Zeit war absolut unklar, wo der Final stattfinden wird. Der Schweizerische Fussballverband stand vor einem Problem! Eigentlich wäre geplant gewesen, dass der Final im Basler St.-Jakob-Stadion ist. Doch der FCB hat sich dem Vernehmen nach aus organisatorischen Gründen und vermutlich auch aus Kosten-Überlegungen gegen eine Ausrichtung entschieden. Ein bitterer Rückschlag für den SFV – und auch für die Baslerinnen. Denn: Wegen der FCB-Absage zerplatzte für sie der Traum von einem Final daheim. Bitter.

Die Playoff-Halbfinals FCB – Servette Chênois*

GC – FCZ* *Die Halbfinals werden in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen. Stand nach der Regular Season Servette 18/46 Zürich 18/44 GC 18/37 Basel 18/35 St. Gallen 18/35 Luzern 18/23 YB 18/19 Aarau 18/15 Yverdon 18/6 Lugano 18/2

«Wir akzeptieren den Entscheid des FCB»

Dass kurz vor dem Saisonfinal die Frauen noch immer ohne Playoff-Final-Stadion dastanden, könnte man somit als Rückschlag für den Schweizer Frauenfussball verstehen. Zuletzt hatte der SFV noch die Strategie für die Zukunft vorgestellt – samt grosser Förderung für die Fussballerinnen. Tatjana Haenni, Frauenfussballdirektorin beim SFV, meinte damals: «Die Frauen haben eines der grössten Wachstumspotenziale im Fussball.»

Von einem Rückschlag will Haenni gegenüber 20 Minuten aber nichts wissen. Und auf die Frage, ob sie nach der Basel-Absage enttäuscht gewesen sei, meint sie: «Das würde ich nicht sagen, aber ich will mich gar nicht gross dazu äussern. Wir akzeptieren den Entscheid des FCB.» Sie gibt aber zu: «Es hätte sicherlich geholfen, wenn wir den Ort früher gewusst hätten. Dann hätten wir ihn schon früher bewerben können. So war es sicherlich nicht geplant.»

Haenni will in grossen Stadien spielen

Und mittlerweile ist das Problem ja auch – wie erwähnt – gelöst. Der Playoff-Final ist in Lausanne. Haenni sagt: «Der Frauenfussball hat einen Mega-Goodwill in der Gesellschaft. Daher haben wir dann einfach gemerkt, dass wir nicht in irgendein Stadion gehen können.» Sie hofft auf eine gute Kulisse in der Westschweiz.