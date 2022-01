Covid-Massnahmen – Nach Fehlprognose – Politiker wollen Massnahmen beenden

Der Gewerbeverband sowie Vertreter aus Gastronomie, Fitnessbranche und Eventveranstalter forderten am Dienstag eine Aufhebung aller Covid-Massnahmen per 2. Februar 2022, wie sie im Hotel Bellevue in Bern vor den Medien sagten. Gewerbeverbands-Präsident Hans-Ulrich Bigler (in der Mitte) sagte, der Bundesrat solle die Taskforce «nach Hause schicken».