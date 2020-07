Die Roten in der Krise

Nach Ferrari-Fehlstart spricht der Chef ein Machtwort

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto will beim Formel-1-Rennstall alles und jeden auf den Prüfstand stellen. Er bekräftigt seine harsche Kritik vom Sonntag.

Der bisherige Saisontiefpunkt von Ferrari: Charles Leclerc schiesst Teamkollege Sebastian Vettel in Spielberg ab.

Teamchef Mattia Binotto hat nach der nächsten grossen Ferrari-Enttäuschung am vergangenen Rennwochenende in Budapest seine deutliche Kritik bekräftigt und eine Generalüberholung des Wagens und des Rennstalls gefordert.

«Das gesamte Autoprojekt muss überarbeitet werden», sagte der 50-Jährige am Montag auf der Homepage des italienischen Formel-1-Rennstalls. «Ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass es keinen Zauberstab in der Formel 1 gibt, aber wir müssen einen Gang hochschalten, um die Kurve zu kriegen, sowohl kurz- als auch langfristig.»

Nicht einmal in den Punkterängen

Beim Grossen Preis von Ungarn hatte Sebastian Vettel am Sonntag in Budapest den sechsten Platz belegt, Teamkollege Charles Leclerc war als Elfter nicht einmal in die Punkteränge gefahren. Es war die Fortsetzung der bis dahin schon völlig enttäuschenden ersten beiden Rennwochenenden aus Sicht des abgestürzten Herausforderer der Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.