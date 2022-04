Schokoladenproduzent: Nach Ferrero-Skandal – Bundesamt meldet mehrere Salmonellen-Fälle 

1 / 4 Die Firma hat zahlreiche Produkte wie die Schoggi-Eili zurückgerufen. Imago In mehreren Ländern sind Kinder an Salmonellose erkrankt. AFP Auch Schweizer Detailhändler haben Produkte aus den Regalen genommen. AFP

Darum gehts Ferrero musste kurz vor Ostern diverse Kinderschokoladen-Produkte zurückziehen.

Auch Schweizer Detailhändler haben sie aus dem Sortiment genommen.

Jetzt bestätigt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit, dass «mehrere Erkrankungsfälle in der Schweiz mit dem internationalen Salmonellose-Ausbruch in Verbindung stehen».

Ein Zusammenhang zu den Schokoladenprodukten von Ferrero werde derzeit untersucht.

Ferrero hat sich das Ostergeschäft selber gründlich vermiest: Obwohl seit Monaten bekannt war, dass es in einer Fabrik einen Salmonellen-Vorfall gegeben hat, reagierte Ferrero lange nicht. In mehreren Ländern sind Kinder an Salmonellose erkrankt, der Schokoladenproduzent musste diverse Produkte zurückrufen.

Auch Schweizer Detailhändler haben Produkte aus den Regalen genommen, die Verunsicherung bei den Eltern war gross. Jetzt bestätigt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit erste Erkrankungen: «Es konnte in der Zwischenzeit nachgewiesen werden, dass mehrere Erkrankungsfälle in der Schweiz mit dem internationalen Salmonellose-Ausbruch in Verbindung stehen. Ob dieser Ausbruch im Zusammenhang mit Kinder – Schokoladenprodukten von Ferrero steht, konnte noch nicht nachgewiesen werden und wird zur Zeit untersucht», sagt Mediensprecherin Doris Schneeberger auf Anfrage von 20 Minuten.

Schon im Dezember ist dem Süsswaren-Riesen ein Salmonellen-Fall in jener Fabrik im belgischen Arlon bekannt geworden, die seit einigen Tagen im Fokus der Lebensmittelbehörden steht. Dies geht aus einer Mitteilung von Ferrero France in Luxemburg hervor. Der Mitteilung zufolge wurden am 15. Dezember am Standort Arlon Salmonellen in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt. Die daraus gefertigten Produkte seien daraufhin zurückgehalten worden.