Sempach LU - Nach Feuer im Januar – Golfplatz-Restaurant ist wieder «brandneu»

Das öffentliche Restaurant «Le Club» auf dem Golfplatz Sempach in Hildisrieden feiert am 1. Juni seine Wiedereröffnung.

Mit dem Schlagwort «Brandneu» in ihrem Post auf Facebook und auch auf der Website will das Restaurant «Le Club» in Hildisrieden beim Golfplatz Sempach für das neue Restaurant werben, das nach dem Brand im Januar dort jetzt eröffnet. In der Nacht vom 18. Januar 2021 brannte das Restaurant auf dem Golfplatz Sempach nieder. Der Grossbrand verursachte einen Totalschaden. Grund für den Brand war ein Glimmbrand, der sich zu einem Vollbrand entwickelte. Heute kann das Restaurant nach gut vier Monaten wieder öffnen. Es heisst «Le Club» und ist ein temporärer Bau, 2023 wird das Restaurant dann in einem fixen Neubau wieder eröffnet, teilte der Golfplatz mit.