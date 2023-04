Madonna: US-Popstar will ihr altes Gesicht zurück

Das Aussehen der 64-jährigen Queen of Pop wurde nach ihrem Auftritt bei den Grammys im Februar heftig kritisiert. Sie präsentierte sich in einem auffälligen neuen Look. «Ich versuche, die Tatsache zu ignorieren, dass Madonna ein ganz neues Gesicht hat», hiess es etwa auf Twitter oder: «Das ist nicht die Madonna, mit der ich aufgewachsen bin. Dies ist eine Lektion für alle: feiert das Altern.» Ein weiterer User witzelt: «Wurde Madonna bei den diesjährigen Grammy Awards als ‹Best New Face› nominiert?»