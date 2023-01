Nie mehr Grossanlässe? : Nach Formel-E-Rennen ist Veranstalter pleite – jetzt sollen Steuerzahler blechen

Nach dem Rennen ging die Veranstalterin Swiss E-Prix Organisation in Konkurs, ohne die Rechnungen in Höhe von einer Million Franken zu bezahlen. Auf dem Bild ist der ehemalige Chef, Pascal Derron, zu sehen.

Das Formel-E-Rennen, das im Juni 2019 in Bern stattfand , verfolgt die Stadt bis heute. Erst kostete es sie viel Überzeugungskraft, um die allgemeine Zustimmung für das Rennen zu erhalten. Sicherheitsdirektor Reto Nause versicherte gegenüber der Bevölkerung, der Anlass würde die Stadt nichts kosten. Und: «Die Veranstalter sind hochgradig kompetent, ich habe vollstes Vertrauen in sie.» Beide Aussagen erwiesen sich als falsch.

Jetzt, fast vier Jahre später, sind nämlich noch immer zahlreiche Rechnungen offen. Die Veranstalterin Swiss E-Prix Organisations AG machte sich kurz nach dem Anlass aus dem Staub, ohne Beträge in der Höhe von einer Million Franken bezahlt zu haben. Kurz darauf ging sie in Konkurs, wie die «Berner Zeitung» schreibt.

Eines der geschädigten Unternehmen ist die Baufirma Marti AG, die für den Anlass Berns Strassen zur Rennstrecke um- und danach alles wieder zurückbaute. Sie klagt nun die Stadt Bern an und fordert vor Gericht von ihr, die von der Veranstalterin unbeglichenen Rechnungen zu bezahlen. Insgesamt soll die Stadt der Marti AG 225’000 Franken überweisen, denn die in Konkurs gegangene Swiss E-Prix Organisations hat der Marti AG lediglich 6000 Franken gezahlt.

«Für Bern als Veranstaltungsort wäre das fatal»

Dieser Gerichtsprozess ist für die Stadt Bern von grösster Bedeutung, denn er könnte entscheiden, ob in der Stadt Bern in Zukunft noch Grossveranstaltungen durchgeführt werden können.

Die Stadt Bern weigerte sich am Donnerstag, die Kosten, ohne eine weitere Verhandlung, zu übernehmen. So geht der Prozess in drei Monaten in die nächste Runde. Sollte die Stadt Bern vor Gericht verlieren und die Kosten letztlich übernehmen müssen, ist es äusserst unwahrscheinlich, dass in Bern je wieder Grossanlässe stattfinden werden.