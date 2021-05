Regenpartie im Ländle  - Nach furioser Startphase – Luzern gewinnt gegen Vaduz mit 2:1 

Dejan Sorgic schiesst den FC Luzern bereits in der sechsten Minute in Führung.

Was für ein furioser Start der beiden Teams im Regen von Liechtenstein. Bereits nach sechs Minuten profitierte Dejan Sorgic von einem Fehler in Vaduzs Hintermannschaft – 1:0 für die Gäste aus der Innerschweiz. Luzern powerte weiter und schoss in der 12. Minute das 2:0. Schaub trat einen Corner zur Mitte, wo Maco Burch am höchsten stieg und problemlos einköpfen konnte. Vaduz steckte den Kopf aber nicht in den Sand, sondern suchte den Anschlusstreffer. Und das gelang den Liechtensteinern. Nicht einmal eine Minute nach Luzerns 2:0 traf Lüchinger mit einem satten Schuss zum 2:1-Anschlusstreffer für das Heimteam. Danach passierte in der ersten Halbzeit nicht mehr viel im Rheinpark-Stadion von Vaduz.